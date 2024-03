Montenegro diz a Pedro Nuno que é preciso "estabilidade emocional" para governar

O presidente do PSD disse esta segunda-feira que "para se governar um país também é preciso ter estabilidade emocional", dirigindo-se ao secretário-geral do PS, a quem acusou de fazer um discurso do medo e divisionista contra a AD. Num comício no auditório do Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, o líder da AD sublinhou ainda as "duas formas de estar diferentes" que estão em cima da mesa nas eleições de 10 de março.

"Se a campanha do PS e do meu principal adversário é andar a meter medo às pessoas, é querer vir com estas coisas de que vai cortar, vai fazer e acontecer, era importante que ele pudesse parar, pensar naquilo que diz. Sinceramente, pensar naquilo que diz", aconselhou Luís Montenegro.

"Para se governar um país também é preciso ter estabilidade emocional. É preciso ter estabilidade para compreender os outros, é preciso ter estabilidade para nos sabermos colocar no lugar dos outros", acrescentou.