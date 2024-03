Foto do dia. Ventura, o aprendiz de Fangio

André Ventura pega ao volante de um veículo atrelado com propaganda política, numa ação de campanha realizada em Santarém. Como seria de esperar, não leva pendura. Ele é o único protagonista do 'solo show' que é a candidatura do Chega às próximas eleições legislativas.

Pela lente de António Cotrim, da Lusa, vemos Ventura rodeado de jornalistas, decerto desejosos de fazer perguntas ao líder do Chega depois de um fim-de-semana em que este deu gás às insinuações e meias-verdades.

No sábado referiu-se a um boicote na votação no estrangeiro, onde alegou estar em curso uma “tentativa para desvirtuar o resultado” das eleições. No dia seguinte foi a vez de pôr em causa a eleição em Portugal com base numa publicação no Facebook de um delegado do Bloco de Esquerda às mesas de voto, que prometia anular os votos do Chega e da AD. Mariana Mortágua disse que se tratou de uma "piada de mau gosto".

Já esta segunda-feira, a CNE admitiu ter recebido uma queixa relacionada com as denúncias do Chega, cujas alegações são "difusas, já que não estão assentes em factos, mas afirmações". Ainda assim, a entidade vai fazer uma "apreciação global" da matéria nesta terça-feira.

O aprendiz de Fangio - lenda do automobilismo - ameaça arrancar enquanto prepara outras manobras para o que resta da campanha, mas há quem suspeite que está a acelerar em ponto morto.