​CDU. Paulo Raimundo contagiado por energia do norte e sem querer alimentar polémicas

Segunda-feira a norte dedicada a bandeiras da CDU: defesa do Serviço Nacional de Saúde e defesa da produção nacional.

Foi assim este nono dia de campanha eleitoral na caravana liderada por Paulo Raimundo, um líder que a cada dia se solta mais, quer no contacto com as pessoas, quer nos discursos que faz.

Paulo Raimundo pega nas interpelações que lhe são feitas no meio das ruas, umas mais espontâneas do que outras, e cose com as propostas que tem em carteira.

Uma em particular vai insistindo várias vezes ao dia: a necessidade de valorização de salários e pensões.

À saída de Matosinhos garante que sai contagiado pela energia das gentes do norte, apesar de ter sido o dia de campanha mais chuvoso que apanhou até agora, e repete, outra vez, que o resultado de 10 de março está em construção.

A CDU segue a seu ritmo e não alinhando muito em alimentar polémicas da campanha eleitoral. Ainda assim, é raro Raimundo escusar-se a comentar os episódios que vão acontecendo. Hoje foi uma exceção.



Quando questionado sobre a polémica em torno das alegadas tentativas de anulação de votos em círculos da emigração, Raimundo pouco mais disse que se comentasse todos os incidentes mal teria tempo para mais nada.