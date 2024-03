Bolieiro toma posse e fará tudo para "dar corpo às ambições dos açorianos"

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, garantiu na Assembleia Legislativa da região que o seu executivo, empossado esta segunda-feira, fará tudo para "dar corpo às ambições dos açorianos" e continuará a servir "as pessoas e não as coisas".

"Tudo faremos para dar corpo às ambições dos açorianos. Reitero o nosso firme propósito de trabalharmos a favor de uma sociedade açoriana mais justa, mais bem preparada para enfrentar os desafios do futuro, uma sociedade coesa, estável e onde prevaleça a igualdade de oportunidades", declarou Bolieiro.

O social-democrata falava hoje na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade da Horta, na ilha do Faial, minutos depois de tomar posse como presidente do XIV Governo Regional.

No seu discurso, referiu que o novo Governo Regional "está comprometido com o trabalho necessário", de modo a haver condições para prosseguir com "uma governação consistente, com uma visão reformista, dando, assim, continuidade à via alternativa de governação não socialista" que lidera desde novembro de 2020.

"Estamos e vamos continuar a cumprir a escolha dos açorianos. Apresentámo-nos aos nossos concidadãos com orgulho nas realizações da governação que liderámos nestes últimos três anos, assegurando a consistência, a continuidade e a estabilidade da governação dos Açores, que são pressupostos dos bons resultados que queremos continuar a entregar aos açorianos", assumiu.

E prosseguiu: "O XIV Governo dos Açores, afirmo-o com determinação e confiança, é expressão da coesão do nosso projeto político pluripartidário, no executivo e na sua específica relação com os trabalhos parlamentares, e ainda aberto, sob a minha liderança, ao diálogo constante com quem se afirma, desde sempre, aliado de uma progressiva alternativa não socialista de governação." .

Bolieiro, que venceu as eleições regionais de 04 de fevereiro, sem maioria absoluta, garantiu que a sua gestão tem como prioridade as pessoas. "Continuaremos a servir as pessoas e não as coisas. As coisas servem para servir as pessoas", disse.

Segundo o social-democrata, a economia e a sustentabilidade da "casa comum" importam porque são um instrumento da estratégia de investimento e do desenvolvimento do arquipélago.

"A educação e a qualificação das pessoas importam, porque são o melhor elevador social que podemos entregar às pessoas. A saúde e a solidariedade social priorizam cuidar de todos e, com reforço, dos que em especial se apresentam com mais fragilidades e carentes de solidariedade social humanista e integradora no sucesso coletivo", afirmou.

Bolieiro disse também que prosseguirá com uma governação em que o Estado dá espaço às pessoas e à sua iniciativa empreendedora.

"Dá espaço às famílias e à sua capacidade de construir. Dá espaço às empresas e à sua determinação e vocação para gerarem riqueza e emprego. Dá espaço às instituições de solidariedade social para reforçarem o seu contributo para a coesão social", concluiu.

O novo Governo Regional dos Açores tomou hoje posse perante a Assembleia Legislativa, na cidade da Horta, numa cerimónia que começou pelas 15h00 locais (16h00 em Lisboa).

No dia 22 de fevereiro tomaram posse os novos 57 deputados eleitos nas eleições regionais do dia 4 e o social-democrata Luís Garcia foi reeleito presidente do parlamento açoriano.

Com a entrada em funções, o novo executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM tem 10 dias para entregar o Programa do Governo, o documento que contém as principais orientações políticas e as medidas a propor para toda a legislatura.