Santana Lopes: Nenhum líder do PSD se demitiu por peripécias no seu gabinete

O antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes juntou-se, este domingo, à campanha da AD e acusou António Costa de descaramento pelas críticas que fez a ex-líderes do PSD, referindo que "nenhum se demitiu por peripécias passadas no seu gabinete".

"Em matéria de descaramento ninguém ganha ao PS. É absolutamente impressionante, porque aparecer a dizer dos antecessores o que o doutor António Costa disse, sinceramente, acho que para além do mais é mesmo muito deselegante", considerou Pedro Santana Lopes, em declarações à comunicação social, na Figueira da Foz, onde é presidente da Câmara, tendo ao seu lado o líder do PSD, Luís Montenegro.

Em seguida, Pedro Santana Lopes referiu que "nenhum dos antigos líderes do PSD ou do CDS fugiu a dizer que vinha aí o pântano, nem nenhum pediu intervenção externa, nem nenhum se demitiu por peripécias passadas no seu gabinete", em alusão aos antigos líderes do PS António Guterres e José Sócrates e ao atual Governo chefiado por António Costa.

"Saímos, ganhando ou perdendo, com honra, e isso é o principal", defendeu.

Em resposta ao discurso que fez António Costa no sábado, num comício do PS no Porto, Pedro Santana Lopes quis ainda acrescentar "só uma graça".

"Há quem ponha os filhos -- eu também tenho filhos e netos -- em escolas privadas defendendo a escola pública, e há quem saia de primeiro-ministro e vá fazer pós-graduações em universidades privadas quando são defensores é do ensino público", assinalou, acrescentando: "Acho que é tudo extraordinário".

O antigo presidente do PSD, do qual se desfiliou em 2018 para fundar o partido Aliança, do qual entretanto saiu, considerou que "a liderança de Luís Montenegro se afirmou de uma maneira impressionante nesta campanha" para as legislativas de dia 10 "e o resto é conversa".

Segundo Pedro Santana Lopes, perante a situação do país, "o PS não merece" continuar no Governo.

"O PS tem a mania de dizer quando a luta aquece ninguém segura o PS, ou lá o que é o ditado. Eu diria assim: quando esta realidade acontece, há uma coisa que é incontestável, é que o PS não merece", disse.

Montenegro assegura a professor que com a AD o tempo e o mérito contarão para progressão

O presidente do PSD assegurou a um professor e dirigente sindical que, com a Aliança Democrática (AD), tanto o tempo como o mérito contarão para a progressão na carreira, e garantiu que "isso é indiscutível".

Luís Montenegro foi questionado sobre este assunto durante a ação de campanha de AD na Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, depois de na sexta-feira ter defendido que os funcionários públicos "devem ter um sistema de progressão sempre e só influenciado pelo seu desempenho, pelo seu mérito".

João Rodrigues, professor de educação física e dirigente nacional do sindicato Stop, perguntou-lhe pelas propostas da AD para a escola pública e, tendo em conta as suas palavras na sexta-feira, se pretende mudar a progressão na carreira dos professores: "O tempo deixa de contar e passamos só a ter o mérito como fator?".

"Não, são as duas componentes. Tem de haver mérito e tem de haver tempo também de serviço. Isso é indiscutível", declarou o presidente do PSD.

João Rodrigues quis ter a certeza: "Então é seguro que continuamos com o tempo nas progressões de carreira?".

"Temos os dois fatores. O mérito é essencial, mas é evidente que o tempo também é", reiterou Luís Montenegro.

Antes, interrogado sobre as carreiras dos assistentes operacionais, o presidente do PSD declarou que a AD defende "uma valorização da progressão das carreiras e do estatuto remuneratório de todas as áreas da Administração [Pública]".

"Temos um plano financeiro que prevê até 2028 termos cerca de 4% de valorização em termos remuneratórios disponível para se dividir em três planos. Primeiro, o aumento dos salários em função da inflação e das negociações anuais com os sindicatos. Segundo, a progressão das carreiras, portanto, termos alguma prioridade em algumas carreiras para evoluir mais rapidamente", referiu.

"E um terceiro ponto que é a valorização do mérito e os prémios de desempenho que nós queremos incutir na Administração Pública. Isto está tudo no nosso programa eleitoral", completou.