PCP reuniu os pesos seus pesados. CDU com “as ganas todas”

Há vários anos que a CDU já não fazia um comício no coração de Lisboa, em plena campanha eleitoral. Foi este domingo e chamou todos os seus pesos pesados.

Durante o desfile de cerca de 800 metros entre a Praça do Município e o Rossio, Paulo Raimundo não escondia a satisfação pela moldura que reuniram na capital. “Eu não invento nada, estamos a crescer”, dizia aos jornalistas.

E perante a eterna questão sobre se o partido está a morrer, Raimundo nega. “Acha que alguém que está a morrer faz uma coisa deste tipo? Não, faz quem está cheio de vida e com as ganas todas”, diz.

O desfile foi o primeiro momento. Depois seguiu-se um comício onde, na primeira fila em frente ao palco sentaram-se Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas, antigos secretários-gerais do PCP.

Um ecrã gigante a meio do Rossio permitia chegar a quem estava mais lá atrás a imagem do que se passava no palco lá à frente.

E havia também quem, através do telemóvel, fizesse uma videochamada para que um familiar ou amigo que não pode vir pudesse estar de alguma forma presente.