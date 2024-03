IL vai à praia, à linha onde o comboio não passa e critica "Pedro Não Sabe"

Passagem "rara" pelo interior e as criticas "Pedro Não Sabe"

Na campanha oficial são poucas as passagens pelo interior do país do autocarro da Iniciativa Liberal. Este domingo, esteve em Mangualde, na estação de comboios para ver a sobras que estão a ser feitas na linha da Beira Alta.

Rui Rocha aproveitou a oportunidade para criticar os atrasos nas obras.

"Viseu é a maior cidade Europeia sem comboio e isso é também um exemplo daquilo que foi o abandono a que esta região. Nós já vimos que Pedro Nuno Santos não sabe o custo da viagem Lisboa - Porto de comboio. Pedro Nuno Santos não sabe do valor do salário mínimo nacional. Pedro Nuno Santos não sabe do valor do indexante de apoios sociais. Não sei se Pedro Nuno Santos sabe do atraso desta, mas se soubesse, provavelmente não estaria a pôr cartazes com a palavra ação como lema de campanha, porque de facto a ação vimos pouca ou nenhuma e a que vimos foi má e portanto, é mais PNS : Pedro Não Sabe", disse.

Rui Rocha defendeu a liberalização do mercado ferroviário.

"Se nós olharmos para o que aconteceu, por exemplo, no mercado rodoviário na ligação Porto Lisboa, em que foi liberalizado, hoje temos preços mais baixos, mais frequência e melhores serviços para os utentes", disse.

O líder da Iniciativa Liberal pediu mais rapidez na construção da linha e fez referência as construções feitas em séculos passados.

"A renovação da linha demorou já mais tempo do que a construção que aconteceu no século 19. Podemos olhar aqui e imaginar como ela era feita na altura com burros a transportarem os materiais, com picaretas, com trabalho manual. Portanto, parece impossível acreditar que no século XXI, com os meios disponíveis, se demore mais tempo a renovar a linha do que propriamente a construí-la.", disse acrescentando que "com a Iniciativa Liberal não aconteceria" (o atraso).

Vaso atirado em Guimarães chegou à IL

O presidente da Iniciativa Liberal condenou o episódio que aconteceu na campanha do PS.

"Todos estes incidentes são lamentáveis do que eu vi, parece-me que há provocações de parte a parte de um lado com envio de bandeiras, do outro lado com o envio de um vaso. Creio que é mesmo necessário que demos o exemplo de tranquilidade e espirito democrático. E obriga aos partidos que demos o exemplo dessa serenidade."

Rui Rocha afirmou que nada justifica as provocações e os ataques e que a próxima semana servirá para provar que o país é maduro.

Sem querer valorizar o momento, o líder da Iniciativa Liberal insistiu que não se deve "responder à agressividade com agressividade".