André Ventura critica "malabarismos políticos" para "isolar o Chega"

"Eu hoje ouvi a mais fantástica de todas. O deputado Rui Tavares, do Livre, um partido de extrema-esquerda, veio dizer que também está disponível para dialogar com PSD e IL se isso excluir o Chega e isolar o Chega. Vejam onde chega a paranoia, o tachismo e o medo. Isto é o tipo de políticos que vendiam a mãe se fosse preciso para se manterem no poder", acusou, depois de à chegada ao comício lhe ter chamado "vendilhão político".

O presidente do Chega criticou esta quinta-feira o que classificou de "malabarismos políticos" de outros partidos para tentar "isolar o Chega" após as eleições legislativas e acusou o PS de "brutal incompetência" na saúde. André Ventura fechou o quinto dia de campanha oficial para as eleições legislativas de 10 de março com mais um jantar/comício, agora na Guarda.

André Ventura disse não saber "o que PSD e IL têm a dizer sobre umas conversas com o Livre, que defende coisas tão extraordinárias como as renacionalizações de uma série de empresas, que a semana deve ter quatro dias de trabalho, que deve haver rendimentos de inserção para todos, quer trabalhem ou não", e deixou uma garantia.

"Com esta malta, com esta "esquerdalhada" toda que está no parlamento e que defende mais subsídios para toda gente, para quem não trabalha, que defendem ataques às polícias e a diminuição da autoridade, que defendem a bandalheira e impunidade, PSD e IL podem fazer o que entenderem, para mim eles valem zero e nunca me sentarei sequer à mesa com eles", disse, referindo que não fundou o Chega "para andar em cocktails com os outros partidos", mas sim "para falar aos portugueses e para lhes fizer o que vamos fazer".

Mais à frente no seu discurso, o presidente do Chega considerou também que o problema do estado da saúde no país é a "brutal incompetência" do PS.

"O PS se tivesse vergonha na cara não se candidatava a estas eleições", sustentou.