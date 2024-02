Rui Rocha pede "maioria clara" para a AD e IL e pisca olho aos jovens

Num "jogo da mesa", o presidente da Iniciativa Liberal já organizou a "sala" para que a 10 de março seja possível formar governo à direita. Rui Rocha pede "uma maioria clara com voto forte na Iniciativa Liberal para que a mudança não seja modesta, mas a que o país precisa". O líder da Iniciativa Liberal quer que essa "maioria clara" seja servida à mesa onde se quer sentar com a Aliança Democrática depois das eleições legislativas. "Só há uma mesa que traz mudança", começou por dizer, "e nessa mesa só há duas velocidades, a modesta e da Iniciativa Liberal. Quando falo em velocidade modesta é da Aliança Democrática", afirmou. Rui Rocha colocou a esquerda nas outras duas mesas da sala, defendendo que "traz igual ou pior e que será provavelmente influenciada por partidos radicais". Depois, deixou uma mesa "onde só um partido se senta", esclarecendo que "não traz solução, atrasa e bloqueia o país, e no final consiste no voto no PS". Depois de conhecida a sondagem da Católica para a "RTP" e "Público", que prevê uma maioria de direita com o Chega incluído, o líder da Iniciativa Liberal foi questionado sobre se ponderava um acordo com a AD e acordos com o Chega. Na resposta, o líder da IL salientou: "Todos os outros cenários são cenários que bloqueiam o país, e uma solução ainda pior que a que tivemos será influenciada por partidos radicais". A sondagem atribui 6 a 10 lugares no parlamento para a IL, um número mais baixo que os 12 lugares ambicionados por Rui Rocha. Ainda assim, o presidente da IL disse que o partido está "otimista" com o resultado. "Interpretamos como uma tendência de crescimento da Iniciativa Liberal", declarou.

IL vai à bola com os jovens e os jovens "vão à bola" com a IL Em dia de dérbi na cidade de Lisboa, a Iniciativa Liberal foi fazer o pré-aquecimento no minicampus universitário de Lisboa. Um autocarro azul com uma máquina de cerveja surpreendeu quem estava a conviver nos cafés junto à cidade universitária. As bandeiras azuis eram claras sobre quem seria o culpado pela presença dos media. Vários jovens comentavam: "Isto é a Iniciativa Liberal? Por acaso vou votar neles". Os liberais foram tocar no ponto forte - os jovens. Assim que chegou, Rui Rocha não tardou a pedir uma imperial e falou ainda sobre os anos em que frequentou a universidade. "Não foi só beber cerveja, também estudei", contou. A pergunta que mais se ouviu dos jovens foi "qual é o teu clube". O líder da Iniciativa Liberal evitou dar a resposta mas, depois de alguma insistência, aproveitou o momento para se desmarcar de Luís Montenegro. "Eu não sou como alguns que dizem que são da seleção. Também não sou do Sporting de Braga... Sou... do Sporting", confessou. Na esplanada, Rui Rocha brindou com três jovens que estudam engenharia geoespacial e insistiu com perguntas sobre o futuro. "A saída é ir para o espaço?", brincou, perguntando ainda se "já pensaram em sair do país", ao que os jovens responderam que "ainda era tudo incerto".