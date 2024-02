Reveja a "Educação Em Exame" com Isabel Flores e Pedro Freitas

Em tempo eleitoral, colocamos o país em exame e fazemos um raio-X aos desafios que Portugal enfrenta. Na Renascença, sentamos especialistas para olhar para a Saúde, a Educação e a Economia nacional.

Esta quinta-feira temos a Educação em Exame. Pedro Freitas, membro do grupo de investigação Nova Center for the Economics of Education, e Isabel Flores, investigadora e directora executiva do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais-ISCTE, analisam as propostas dos partidos para a área e definem as principais opções a tomar nos próximos quatro anos.