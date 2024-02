Pedro Nuno Santos olha para o copo meio cheio. “Sondagens indicam maioria de esquerda”

Veja também:

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, desvaloriza a vantagem da AD nas sondagens e prefere destacar a “maioria de esquerda” nos estudos de opinião.



Pedro Nuno Santos falava esta quinta-feira, em Évora, onde esteve a visitar as obras de um troço de ferrovia, que liga Sines ao Caia.

Questionado sobre uma eventual maioria de direita após as eleições de 10 de março, Pedro Nuno Santos diz que as sondagens indicam que existe uma maioria de esquerda que permanece maior do que a de direita.

“Se alguma coisa os partidos de esquerda conseguiram ir mostrando nas últimas semanas é que conseguem conversar, pensar em conjunto, ter uma relação civilizada e de estabilidade”, declarou o secretário-geral do PS.