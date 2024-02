Montenegro pisca o olho aos indecisos e recebe apoio para derrotar "malabaristas"

Veja também:

O presidente do PSD e candidato a primeiro-ministro, Luís Montenegro, diz que não se deixa condicionar pelas sondagens.



Em Ansião, no distrito de Leiria, o líder da AD reagiu à mais recente sondagem que coloca a Aliança Democrática na frente e indica que os indecisos estão a aumentar.

“Tenho uma expetativa muito alta de que nós vamos conseguir mobilizar grande parte dos eleitores, nomeadamente aqueles que ainda estão a amadurecer o seu sentido de voto”, declarou.

Ao som dos Gaiteiros de de Pombal, Luís Montenegro andou pelas ruas, recebeu palavras de apoio e de “muita força” para derrotar os “malabaristas” da esquerda nas eleições legislativas de 10 de março.

O líder do PSD encontrou um imigrante vindo do Senegal há oito meses: “Nós também gostamos de vocês cá e fiquem por cá. Boa sorte e conta connosco”, disse Montenegro, que também ouviu uma avó com os netos emigrados.

