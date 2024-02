Madeira. Manuel António Correia avança contra Albuquerque

Manuel António Correia vai formalizar esta quinta-feira a sua candidatura à liderança do PSD-Madeira, sendo o único candidato contra Miguel Albuquerque.

As listas do social-democrata para a Comissão Política e o Secretariado vão ser entregues esta quinta-feira na sede do partido.

O prazo para entrega de candidaturas à liderança do PSD/Madeira termina esta quinta-feira às 18h00.

Os social-democratas madeirenses agendaram as eleições internas para 21 de março e o congresso regional para 20 e 21 de abril, na sequência da crise política provocada pelo processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira.

Miguel Albuquerque foi constituído arguido e demitiu-se do cargo de presidente do Governo Regional, sendo que a sua exoneração levou à queda do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN, e que está agora em gestão.

Miguel Albuquerque lidera o PSD/Madeira desde 2014 e, em 2015, sucedeu a Alberto João Jardim na presidência do Governo Regional.