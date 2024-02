Empate técnico acabou. AD lidera Sondagem das Sondagens destacada

Clique aqui para explorar a Sondagem das Sondagens



Já não há empate técnico na Sondagem das Sondagens para as eleições legislativas. Depois de um mês em que as margens de erro da AD e do PS estiveram sempre sobrepostas, a sondagem da Universidade Católica publicada esta quarta-feira solidificou o afastamento entre a Aliança Democrática (AD) e o Partido Socialista no agregador da Renascença.

Com a nova sondagem, o modelo estatístico da Renascença estima que a coligação entre PSD, CDS e PPM teria 31,1% dos votos se as eleições fossem hoje. Já os socialistas, liderados por Pedro Nuno Santos, ficariam com 27,6%.

A atual estimativa da Sondagem das Sondagens reflete uma tendência dos inquéritos publicados em 2024. Entre as 13 sondagens publicadas desde o início do ano, nove dão a liderança à AD de Luís Montenegro. Sete dessas sondagens foram publicadas em fevereiro.

Em fevereiro, foram publicados oito estudos de opinião sobre as legislativas de 10 de março. A única sondagem do mês que atribuiu mais intenções de voto ao PS que à AD foi a sondagem da Aximage, publicada no dia 19.