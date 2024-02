BE fala aos “enganados da maioria socialista”

Quando se conhece mais uma sondagem que aponta para um aumento do número de indecisos nas eleições legislativas, a líder do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua , fala aos “enganados” da maioria socialista para pedir o voto a 10 de março.

“Lembram-se de 2005? Veio José Sócrates, desdobrado em apelos ao voto útil, e conseguiu o melhor resultado do PS até hoje. Lembro, apenas, do primeiro problema que criou, quase no dia a seguir à vitória eleitoral, foi o congelamento da carreira dos professores, que abriu uma guerra que ainda perdura”, sublinhou.

“Os professores foram os primeiros a arrependerem se do voto útil no Partido Socialista”, referiu a líder do Bloco de Esquerda.

No dia em que BE comemorou o 25.º aniversário, Mariana Mortágua recordou as vitórias do partido, começando pela despenalização das drogas passando pelo aborto, para se comprometer na luta contra o clima de “ódio e medo”.

“Aqui estamos para derrotar a direita de agora e não permitimos que se imponha nenhuma boçalidade neste país. Não permitimos que se instale uma cultura do ódio em Portugal. Ninguém viverá com medo e essa é uma garantia que o Bloco de Esquerda dá a este país”, rematou.