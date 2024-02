BE ataca "legado da maioria", mas poupa Pedro Nuno Santos

Veja também:

Ao quinto dia de campanha, a líder do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, saiu às ruas de Lisboa para falar de habitação, uma das bandeiras do partido nesta campanha, e apontar culpas ao PS e PSD pelo “pacto” que levou à crise no setor.

É um dos problemas com assinatura da maioria socialista a quem Mariana Mortágua está determinada a ir buscar eleitorado.

A ideia de que o BE é o único partido com força para “curar as feridas” da maioria socialista não é um argumento novo. Mas, o tom da líder bloquista ficou mais afinado e diz ao que vem: apelar ao voto dos “enganados da maioria”.

É entre os descontentes e os arrependidos que votaram PS nas últimas legislativas que o Bloco está a apostar as fichas, quando a mais recente sondagem revela que, a pouco mais de uma semana da ida às urnas, são cada vez mais os indecisos.