Sondagem mantém AD na liderança e mostra voto útil a recuar

A sondagem do Centro de Estudos de Sondagens e de Opinião (CESOP), da Universidade Católica de Lisboa, dá de novo a vitória à coligação do PSD, do CDS e do PPM. A Aliança Democrática acumula 25% das intenções de voto e volta a ficar cinco pontos percentuais à frente do Partido Socialista, que tem 20% no cenário sem redistribuição de indecisos.

O Chega permanece no terceiro lugar, com 14% das intenções de voto - mais um ponto que na sondagem anterior. A Iniciativa Liberal (4%) e o Bloco de Esquerda (3%) estão no mesmo patamar do final da semana passada.

O Livre, fundado por Rui Tavares, sobe um ponto, para 3% das intenções de voto, enquanto a CDU também ganha um ponto e passa a ter 2% das intenções. O PAN continua com 1% das intenções, e há 3% de votos em outros partidos, em branco e em nulo.

A nova sondagem realizada pelo CESOP foi realizada entre os dias 22 e 26 de fevereiro, com uma amostra de 1.207 pessoas. A margem de erro máxima é de 2,8%.

Fim do empate técnico na Sondagem das Sondagens

Inserida com a data de 24 de fevereiro, a nova sondagem acaba com a sobreposição das margens de erro das estimativas de voto na AD e no PS do agregador de sondagens da Renascença.

A Aliança Democrática passa a ter uma estimativa de 31,1% dos votos na Sondagem das Sondagens, enquanto o Partido Socialista desce para 27,6%.