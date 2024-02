Sondagem diária mostra AD a distanciar-se do PS, mas em empate técnico

O terceiro lugar é dos indecisos , que repetem esta terça-feira o valor mais baixo registado desde que esta "tracking poll" começou, no passado sábado (24 de fevereiro).

A AD está a fugir ao PS mas , como tem acontecido nas últimas semanas, os dois estão em empate técnico . A "tracking poll" para a "TVI" e "CNN Portugal" publicada esta terça-feira mostra um número alto de indecisos e permite a qualquer partido reclamar o quarto lugar. Na Sondagem das Sondagens , da Renascença, a distância aumentou entre as duas principais candidaturas para as legislativas de 10 de março .

Segue-se o Chega, com 14% das intenções de voto, seguido da Iniciativa Liberal (5%), Bloco de Esquerda (4%), Livre (3%), CDU (2%), PAN (1%) e o ADN (1%). 6% dos inquiridos mostraram vontade de votar noutros partidos, em branco ou em nulo.

Contudo, a margem de erro máxima (4,1 pontos percentuais) da "tracking poll" para a "TVI" e "CNN Portugal" permite não só dizer que a AD e o PS estão em empate técnico, como permite colocar qualquer partido em quarto lugar.

Os resultados divulgados nesta sondagem diária foram recolhidos nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, com 200 entrevistas por dia. As "tracking polls" funcionam com um painel móvel de inquiridos, em que todos os dias uma parte é substituída.

AD também "foge" na Sondagem das Sondagens

Devido a essa dinâmica, as "tracking polls" apenas são inseridas na Sondagem das Sondagens de cada vez que a amostra é totalmente renovada. A sondagem diária realizada pela Duplimétrica e pelo IPESPE foi publicada pela primeira vez a 24 de fevereiro, pelo que apenas esta terça-feira houve substituição total da amostra.

A sondagem diária publicada esta terça-feira tem poucos efeitos no agregador da Renascença, mas não insignificativos. A AD e o PS afastam-se mutuamente, com a coligação do PSD, CDS e PPM a ganhar 0,4 pontos e o Partido Socialista a perder 0,5 pontos face à anterior estimativa da Sondagem das Sondagens.