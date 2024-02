Rui Rocha dispensa segurança pessoal da PSP disponibilizada por Costa

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) agradeceu esta quarta-feira ao primeiro-ministro a disponibilização da segurança pessoal, após o ataque de um ativista climático a Luís Montenegro, mas não vai aceitar porque confia no país.

"Eu agradeço, mas não vou utilizar, confio no país, confio nas pessoas em Portugal e, portanto, continuarei com a mesma atividade sem nenhuma limitação, sem alterar nada, mas também sem nenhum tipo de segurança", garantiu Rui Rocha no final de uma visita e reunião na Business Round Table, no Lagoas Park, em Oeiras, distrito de Lisboa.

O primeiro-ministro deu instruções para que a PSP disponibilize segurança pessoal aos líderes dos partidos com assento parlamentar que o pretendam, na sequência do ataque ao presidente do PSD, Luís Montenegro, por um ativista climático.

A decisão de António Costa foi tomada após Montenegro ter sido atingido com tinta verde por um jovem ativista climático hoje durante uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), no âmbito de uma ação de campanha eleitoral da AD.

Rui Rocha entendeu ser muito importante que os líderes políticos possam caminhar na sua vida e fazer a sua atividade política com total liberdade.