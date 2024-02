Rui Rocha considera pobreza um dos "falhanços mais clamorosos do PS"

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, considerou esta quarta-feira que a pobreza em Portugal é um problema sério e um dos "falhanços mais clamorosos do PS".

"A pobreza é um dos falhanços mais clamorosos das últimas décadas, um falhanço do PS, nomeadamente e, sobretudo, na medida em que nessas últimas três décadas esteve no poder 21 anos, portanto, isso demonstra bem a incapacidade do PS em fazer com que a sociedade e a economia portuguesa seja uma sociedade e uma economia de oportunidades", disse o dirigente liberal no final de um encontro na União das Misericórdias, em Lisboa, naquele que é o quarto dia de campanha oficial para as eleições antecipadas de março.

Após uma reunião de cerca de uma hora, Rui Rocha referiu que o país tem já 10% de pessoas que trabalham e que são pobres, ou seja, trabalhar já não é suficiente para combater a pobreza.

Há ainda indicadores que dizem que, muitas vezes, são precisas cinco gerações para sair de um ciclo de pobreza, frisou.

O líder da IL salientou que, hoje, ter filhos em Portugal é uma das formas de chegar a uma situação de pobreza porque isso implica gastos acrescidos num contexto de baixos salários e poder de compra, daí ser uma decisão difícil para muitas famílias.