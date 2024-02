PAN acusa AD de ser "aliança antidemocrática" em Cascais

"A construção deste empreendimento vai pôr em causa a continuidade da praia, que é uma zona dedicada ao surf, ao turismo, ao lazer e, portanto, a construção deste empreendimento põe em causa até o desenvolvimento sustentável da região, a par do combate às alterações climáticas", realçou.

A dirigente política falava à margem de uma visita à Quinta dos Ingleses e depois de ter estado a conversar com os vice-presidentes do movimento SOS Quinta dos Ingleses Pedro Jordão e Manuel Valadas Preto.

"Não posso deixar de referir que a AD, a nível camarário, tem estado do lado errado da história e passa mais por aliança antidemocrática, que não ouve a população. (...) Nós não nos revemos nesta decisão da AD, nem também a nível municipal do PSD", salientou Inês Sousa Real.

A porta-voz do PAN , Inês Sousa Real , acusou esta quarta-feira a Aliança Democrática (AD) de ser "aliança antidemocrática", a nível camarário, referindo-se ao município de Cascais , que tem previsto um plano de urbanização para a Quinta dos Ingleses, em Carcavelos.

Em 16 de novembro de 2023, um grupo de cidadãos interpôs uma ação judicial contra a Câmara Municipal de Cascais, liderado pelo social-democrata Carlos Carreiras, para tentar travar o plano de urbanização previsto para a Quinta dos Ingleses que inclui a construção de vários empreendimentos.

A ação foi interposta em 31 de outubro pelo movimento SOS Quinta dos Ingleses e visa também a empresa de construção Alves Ribeiro e o Colégio St. Julian"s, promotores deste plano, segundo explicou esta quarta à agência Lusa Pedro Jordão, vice-presidente daquela associação.

Em causa está o designado Plano de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística de Carcavelos-Sul (PPERUCS), que prevê a reestruturação urbanística de uma área de 54 hectares, onde se situa o colégio inglês St. Julian"s, em Carcavelos, com a criação de um parque urbano, a "preservação e valorização do conjunto edificado da Quinta dos Ingleses" e um empreendimento de "usos habitacional, de comércio, de serviços, hoteleiro e outros".