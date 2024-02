Nuno Melo recusa que candidato da AD tenha defendido referendo ao aborto

No entanto, o líder do CDS realça que "o CDS é o mesmo":

Aos jornalistas, Nuno Melo garante que o aborto "não é um tema que conste no acordo de coligação" com o PSD e "não é tema para a próxima legislatura".

Nuno Melo, líder do CDS, rejeita que Paulo Núncio, vice-presidente do partido e candidato da Aliança Democrática (AD), tenha defendido um novo referendo ao aborto.

O vice-presidente do CDS-PP, Paulo Núncio, candidato a deputado por Lisboa nas listas da Aliança Democrática (AD) às Legislativas de março, defende a realização de um novo referendo ao aborto.

“Depois de a liberalização ter sido aprovada por referendo, embora não vinculativo, mas com significado político, é muito difícil reverter a lei apenas no parlamento. Acho que a única forma revertermos a liberalização da lei do aborto passa por um novo referendo”, declarou o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais durante um debate, em Lisboa, promovido pela Federação Portuguesa pela Vida (FPV).

Paulo Núncio manifestou-se também favorável a iniciativas “no sentido de limitar o acesso ao aborto”, dando como exemplo as taxas moderadoras, medida que foi introduzida pelo governo PSD/CDS-PP, em 2015, e que veio a ser depois revogada pela maioria parlamentar de esquerda.