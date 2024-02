"Não queremos mais bandidos em Portugal". Ventura desafia direita a pacto de imigração

Perante uma sala repleta de algumas centenas de militantes do partido, em Balazar, no concelho de Guimarães, distrito de Braga, o presidente do Chega diz ainda que " não queremos mais bandidos em Portugal do que aqueles que já temos " para dizer que os imigrantes têm de "cumprir as nossas regras".

Ainda são as ondas de choque da entrada de Passos Coelho na campanha eleitoral. Esta terça-feira, o Chega somou o tema da imigração trazido pelo antigo primeiro-ministro ao facto de estar no concelho de Guimarães, o berço de Portugal, para desafiar os partidos à direita para um pacto sobre o tema.

Depois de deixar o desafio, lembrou o discurso de Passos Coelho no comício do PSD em Faro: "Agora a AD acordou para a questão da imigração. Ontem até tiveram de levar dois estalos do antigo primeiro-ministro".

André Ventura interpreta as palavras do antigo líder de Governo: "Tudo traduzido podia ser assim: ó idiotas úteis acordem, que o Chega tem razão nesta matéria".

Para ilustrar, o presidente do Chega recorda ainda o caso das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas no Hospital Santa Maria, em Lisboa, por causa de uma alegada cunha do filho do Presidente da República.

Ventura diz que o Brasil perguntou: "Quem são os maiores otários na Europa?" e apontou para Portugal. "Num país que não tem dinheiro para consultas e medicamentos, houve quatro milhões para dar a estrangeiros".

E finaliza: "Isto não é racismo nem xenofobia, comigo será mesmo assim: os portugueses primeiro", atira Ventura.