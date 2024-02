Elogios e uma lágrima ao canto do olho no quarto dia de campanha da CDU

Veja também:

“O meu apoio para vós está sempre lá, mas não conseguimos chegar lá”. Foi o que disse emocionada, com uma lágrima ao canto do olho, uma senhora que esta quarta-feira trocou algumas palavras com o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, nas ruas de Portimão.



Mais adiante, outra senhora teceu elogios rasgados ao novo líder do partido. “Tem feito um ótimo trabalho, estávamos a precisar de uma cara nova”, acrescentando que preza, por exemplo, a honestidade e elegância de Raimundo.

As palavras positivas foram seguidas de outras de consolo. “Não fique triste se não conseguir os resultados que quer. Ainda é novo, daqui a quatro anos está noutras funções”, disse.