Alegada sondagem da Católica dá um empate triplo a PS, AD e Chega. Verdadeiro ou falso?

A imagem tem sido amplamente partilhada no Facebook e também no Twitter. E o que diz? Aponta para uma sondagem, feita pela Católica, e que dá um empate triplo a PS, AD e Chega. Ou seja, os resultados apresentados correspondiam, alegadamente, a uma sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião, da Universidade Católica Portuguesa (CESOP).

Quanto aos resultados apresentados na publicação, mostram um empate técnico: 26,7% das intenções de voto para o PS, 25,2% para a AD e, logo colado, o Chega com 24,6%. Os restantes partidos surgiam com valores mais distantes: BE (5,6%), IL (5,4%), CDU (3,1%), Livre (2,2%) e PAN (1,7%).

Contudo, esta sondagem não é verdadeira - a mais recente, feita pela Católica, foi divulgada na passada sexta-feira, 23 de fevereiro. Os resultados apontavam para 35% das intenções de voto na AD, 29% para o PS, e 17% para o Chega. A Iniciativa Liberal surge com 6%, Bloco de Esquerda com 4%, o Livre com 3%, a CDU com 2% e o PAN com 1%.

Assim, a informação partilhada nesta publicação é falsa.

A sondagem que deu o valor mais alto ao Chega até hoje foi do ISCTE, divulgada a 21 de janeiro, e apontava para 21,3% da intenção de voto- Para a AD o valor era de 26,9% e, mais acima, 31,9% para o PS - com distribuição de indecisos proporcional.

Recentemente, também foi aberto um processo de averiguação a uma sondagem divulgada pelo jornal oficial do Chega e pelo partido nas redes sociais, por ter sido feita pela Paraná Pesquisas, uma empresa brasileira de estudos de opinião. Já a recolha de dados foi feita pela portuguesa Intercampus. Mas a Paraná Pesquisas não se encontra credenciada em Portugal e, por isso, os resultados não poderiam ter sido divulgados num meio de comunicação, como é o caso do jornal do Chega.