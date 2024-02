Pedro Nuno Santos ignora Passos sobre imigração e coloca PS na trincheira. Entre o "nós fazemos bem" e o "eles não são credíveis"

"O que é que nos distingue deles?". Foi uma das perguntas de Pedro Nuno Santos à plateia de socialistas no Fórum Machico, na Madeira, na noite desta terça-feira. Na única ação de campanha no arquipélago, o secretário-geral do PS definiu a fronteira entre o bloco de direita e o partido que lidera.

"Uma das grandes diferenças também entre nós e eles é a humildade e a empatia", atirou Pedro Nuno Santos no comício do Machico. Não é que o líder do PS recuse dizer as siglas "AD" ou "PSD" ou "IL". Diz, até várias vezes, mas multiplica-se numa linguagem de "nós" e "eles".

Esquecendo o discurso de Pedro Passos Coelho na noite anterior e, sobretudo, passando ao lado da polémica em torno das declarações do ex-líder do PSD sobre insegurança e imigrantes, o líder socialista concentrou as críticas na direita em geral e no PSD em particular.

"Nós temos empatia, é isso que faz de nós melhores governantes do que eles", atirou Pedro Nuno Santos. "Empatia", por exemplo, com os pensionistas, garante o líder do PS. E aqui criticou a vontade assumida de Luís Montenegro de "reconciliar-se" com esta faixa do eleitorado.

"Eles falam em reconciliar-se com os mais velhos. Eles sabem bem porque é que têm de se reconciliar com os mais velhos, porque foi exatamente a parte do povo português mais maltratado durante os seus governos", argumentou Pedro Nuno Santos, acrescentando que "eles não são credíveis".

É ao governo de Pedro Passos Coelho de 2011 a 2015 que Pedro Nuno Santos se refere, mas é a Luís Montenegro que o líder socialista quer atingir. Chama-lhe "o meu principal adversário" e critica-lhe o "choque fiscal", enquanto propõe, por oposição, o "choque salarial".