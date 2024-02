Passos na campanha. “Venha mais vezes, apareça mais vezes na campanha”, diz BE

Mariana Mortágua ironiza ao agradecer a Luís Montenegro por ter convidado o antigo líder social-democrata para a campanha eleitoral.

“Podia haver algum jovem ou algum idoso neste país que se estivesse esquecido do que foi a governação do PSD quando cortou pensões ou mandou os jovens imigrarem. Acho que devemos agradecer ao PSD por trazer a maior memória desse passado”, disse, esta terça-feira, Mariana Mortágua, à margem de uma visita a uma escola em Odemira, no distrito de Beja.

“Venha mais vezes, apareça mais vezes na campanha”, ironizou.

Já sobre o discurso do antigo primeiro-ministro que, esta segunda-feira, num comício em Faro associou os problemas de insegurança à imigração, a coordenadora do Bloco disse ser “um disparate de todo o tamanho”.

Mariana Mortágua lembrou que “não vale a pena meter medo às pessoas e chamar o bicho papão”, referindo-se às palavras de Passos Coelho.

Quanto à tónica do discurso do antigo líder social-democrata, a líder bloquista não quis esclarecer se coloca o PSD próximo da narrativa da extrema-direita, mas sublinhou a dúvida nas respostas social-democratas ao fenómeno da imigração.

“Quando a resposta que tem para um país que cresce e que quer acolher toda a gente é uma resposta dúbia quando, como ontem ouvimos num comício do PSD e os aplausos que teve Pedro Passos Coelho”.

A caravana do Bloco de Esquerda esteve esta terça feira na escola Básica 2/3 de Odemira onde metade dos cerca de mil alunos são filhos de imigrantes.