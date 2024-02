Passos deixou marcas na campanha da AD. "Não me tirem a minha reformazinha"

Na arruada em Portalegre, as ruas são estreitas e quase não cabe a comitiva, mas Montenegro entra em todas as lojas e cafés. Num deles, espreita pela montra e vê quatro mulheres sentadas a uma mesa e entra confiante. Não estava à espera que a conversa durasse largos minutos e logo sobre o corte de pensões.

O compromisso estava feito e Luís Montenegro foi forçado a contrariar a ideia de que o Governo de Passos Coelho “tenha roubado” as pensões e explicou que o antigo primeiro-ministro foi obrigado a tomar certas decisões por causa da situação em que os socialistas tinham deixado o país.

Mas a tarefa não estava fácil e uma das mulheres desabafou, dizendo que agora “já tinham medo”, o que Luis Montenegro a responder que essa é a estratégia dos adversários nesta campanha eleitoral.

Para além das pensões de reforma, Luís Montenegro teve ainda de reagir à declaração de Passos Coelho sobre como os imigrantes causam um problema de segurança no país.

O líder do PSD reconheceu que há realidades que não são benéficas e lembrou o caso dos dois imigrantes que morreram num incêndio em Lisboa. "Esse tipo de situação acaba por traduzir-se numa instabilidade tal dessas pessoas que, aos olhos de todos, nós tememos pela nossa segurança. É normal que isso aconteça".

"Eu não estou a dizer que as pessoas vêm do estrangeiro para Portugal têm essa tendência para criar problemas, mas criam um sentimento, quando não são bem integradas, e esse sentimento tem de ser combatido, como é evidente", referiu Luís Montenegro.

O líder do PSD passou o dia a ser confrontado com a presença de Passos Coelho e, apesar do antigo primeiro-ministro o ter pressionado a vencer as eleições legislativas de 10 de março, garante que não está arrependido de ter feito o convite.

“Era o que faltava. Não, de maneira nenhuma”, respondeu o líder da Aliança Democrática.