Do acordo "escrito e multipartidário" às referências a Joacine. Livre passou 2.º dia de campanha em Lisboa

Veja também:

Não há alternativa: se a esquerda tiver mais deputados no Parlamento, “tem de haver um acordo escrito e multipartidário”. Rui Tavares insistiu esta segunda-feira num entendimento diferente do da geringonça de 2015, caso a esquerda consiga uma maioria, ainda que relativa, no Parlamento.

Numa arruada na zona do Saldanha, em Lisboa, o porta-voz do Livre relembrou que desta vez “não há pressa” para aprovar orçamentos e que, por isso, os partidos devem evitar acordos bilaterais como os da geringonça em 2015 e preferir uma negociação conjunta.

“Nós defendemos um acordo multipartidário e escrito. Não estamos a duodécimos nem temos de aprovar um orçamento já em breve. Há tempo para fazer seguir o que são as melhores práticas europeias, estar a negociar com grupos de trabalho setoriais nas várias áreas de saúde, educação, defesa e por aí fora”, defendeu.

A habitação é outra destas áreas-chave, principalmente numa altura em que “as nossas cidades são cidades de tendas” e aumentaram os pedidos de despejos. E se muito já se falou desde o início da pré-campanha sobre parque público de habitação, Rui Tavares parece querer trazer agora para cima da mesa novos temas, como as condições dos sem abrigo.

O líder do Livre deixa um recado ao governo: há verbas para ajudar estas pessoas, principalmente vindas do fundo de emergência para a habitação, proposto pelo Livre e em vigor desde o início do ano.

“Em todas as transações imobiliárias, 25% do seu imposto selo vai para este fundo. Vamos dirigir uma pergunta ao governo no sentido de saber qual é o montante, mas pode andar entre os dez e os 20 milhões de euros e já poderiam ser carreados para a fazer face a esta emergência”, detalhou.