Pedro Nuno Santos: “A pobreza é a maior derrota das últimas décadas”

“A pobreza é a maior derrota das últimas décadas”, assumiu o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, no início do debate da rádio, que decorre esta segunda-feira, e que junta todos os líderes partidários com assento parlamentar com exceção de André Ventura do Chega, que optou por estar ausente.

A pobreza foi o tema com que começou este debate e o secretário-geral do PS disse que a falta de recursos é “um dos maiores desafios” do país. “É-o há décadas”, afirmou.

Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, aproveitou a deixa de Pedro Nuno Santos para dizer que sublinhava o momento em que o secretário-geral do PS assumiu a derrota no debate à pobreza. “Fica-lhe bem”, disse.

Antes, Pedro Nuno Santos defendeu que é necessário diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social para que “não dependa só dos trabalhadores”.

O líder socialista quer fazê-lo através de rendimentos do capital. “É um dos temas que queremos lançar. A reforma de financiamento da Segurança Social”.