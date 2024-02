Passos Coelho entra esta segunda-feira na campanha da AD

Veja também:

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho vai estar na campanha da AD para as eleições legislativas, já esta segunda-feira, num comício em Faro.

A notícia foi avançada pelo presidente do PSD e candidato a primeiro-ministro, Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas, durante uma visita à Herdade da Figueirinha, em Beja.

“Dentro deste trabalho tranquilo de campanha eleitoral, nós vamos falando com as pessoas e teremos a ocasião de ter connosco vários responsáveis do passado e do presente do nosso trabalho político nos partidos da coligação, em especial do PSD, e queria convidá-los a estar mais logo no comício em Faro, onde vai estar o Dr. Pedro Passos Coelho”, anunciou Luís Montenegro.

O líder do PSD tinha sido questionado sobre a presença de Passos Coelho na campanha durante o Debate da Rádio, desta segunda-feira de manhã, mas na altura limitou-se a responder: “logo veremos”. Horas depois, acabou por confirmar a presença do antigo primeiro-ministro.

O presidente do PSD falava em Beja, onde nas últimas eleições o PSD não conseguiu eleger qualquer deputado.

Luís Montenegro acredita que desta vez vai recuperar o deputado eleito. O PSD elegeu a primeira vez em 2011, o candidato foi Carlos Moedas.

As eleições legislativas estão marcadas para 10 de março.