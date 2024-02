Partidos querem proibir telemóveis nos recreios das escolas. Há uma exceção, a IL

“Vou surpreender os portugueses e dizer que estou a 90% de acordo com a Mariana Mortágua”, disse Luís Montenegro, sobre a proposta de proibir o uso de telemóveis no recreio das escolas. Uma frase que ilustra a quase unanimidade que a questão tem nos partidos políticos com exceção da Iniciativa Liberal, no debate da Rádio, que decorreu esta segunda-feira.

A porta-voz do BE, Mariana Mortágua, concorda com restrições nos primeiros ciclos e lembrou que o Bloco tem uma medida nesse sentido. “Temos de refletir sobre o impacto excessivo dos ecrãs e das redes sociais”, afirmou.

Mortágua disse ser necessário “dar um passo atrás e refletir sobre a atualização de manuais digitais”. “O recreio deve ser para socializar e brincar”, acrescentou.