O que é feito de Jerónimo? “Vamo-nos cruzar por aí”, assegura Raimundo

Este foi o dia para se falar de regressos. Se no PSD foi anunciada a presença de Passos Coelho, na CDU ficou no ar que o ex-secretário-geral Jerónimo de Sousa vai também dar o seu apoio ao atual líder Paulo Raimundo e à CDU.



Numa iniciativa de contacto com a população pelas ruas de Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, um senhor já de alguma idade pediu permissão para “uma pergunta rápida. O que é feito de Jerónimo?”.

Paulo Raimundo respondeu que “está na estrada” e “rijo”. “É uma grande máquina”, concordam os dois.

“Ainda nos vamos cruzar por aí”, acrescenta, a duas semanas das eleições legislativas de 10 de março.

Questionado pela Renascença sobre se é expectável que Jerónimo de Sousa apareça em ações de campanha, o líder comunista confirma que “é muito expectável, isso é uma grande surpresa que temos para anunciar um dia destes”, adianta.

Entre chuva e as habituais palavras de ordem, Paulo Raimundo foi cumprimentando à direita e à esquerda, querendo saber como vai o negócio e dando palavras de ânimo.

Ao seu lado segue António Filipe, histórico do partido que há dois anos falhou a sua eleição pelo círculo de Santarém.

Este ano é o número dois por Lisboa o que, a repetirem-se os números de 2022, será o suficiente para voltar à Assembleia da República.

“Estou muito confiante, acho que estamos a fazer uma excelente campanha, com uma grande mobilização, com grande contato direto com as pessoas e com muita confiança e com uma grande recetividade por parte das pessoas”, assegura, arriscando até que vão “eleger mais deputados do que os dois atuais que temos por Lisboa”.

António Filipe acrescenta que a confirmar-se o seu regresso irá “com o mesmo empenho”, o mesmo com que desempenhou nestes dois anos outas tarefas”.

Há muita vida para além do Parlamento, independentemente naturalmente da importância que tem a atividade parlamentar.

Nesta curta conversa com a Renascença, António Filipe reconhece que houve uma “quebra eleitoral”, em 2022, e lembra a importância destas eleições.

“Todas têm a sua importância. E naturalmente, depois de evidentemente ter havido uma quebra eleitoral na última eleição, seria muito importante haver aqui uma recuperação por parte da CDU e é nisso que estamos empenhados. É evidente que é muito importante”, reconhece.