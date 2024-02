Montenegro dá nota negativa ao Ministério Público e Pedro Nuno fala de "clima de dúvida e desconfiança"

O presidente do PSD, Luís Montenegro avalia as intervenções recentes do Ministério Público com nota "mais negativa que positiva", no debate da Rádio, que decorreu esta segunda-feira.

O líder da AD acrescentou que que a ação do Ministério Público tem sido "contrariada por decisões de juízes" e que a sua função "não é acusar, existe para investigar". No entanto, Montenegro recusa que haja um problema com o Ministério Público do ponto de vista legal.

"A lei estabelece bem os mecanismos do MP. Agora, evidentemente que todos os operadores estão sujeitos a serem escrutinados pelas suas ações", defende.

Sobre as investigações do MP, Luís Montenegro recorda o caso da Madeira, onde considera que houve “desproporção” de meios.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, sem nunca criticar diretamente o Ministério Público e a PGR Lucília Gago, afirma que é preciso clareza em relação ao MP e à Justiça e que "não há poder acima do escrutínio, da crítica e da reforma".