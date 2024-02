​Iniciativa Liberal quer ser a voz da consciência do PSD

Veja também:

O líder da Iniciativa Liberal (IL) não tem dúvidas de que “é possível trazer o PSD para o caminho das reformas necessárias e da transformação". Se a IL, os sociais-democratas não terão "a capacidade de trazer as reformas profundas que o país precisa”.



No final de uma reunião com administradores do Porto de Sines, Rui Rocha falou sobre o futuro com foco no partido de Luís Montenegro.

Como tem repetido já por várias vezes, o líder da Iniciativa Liberal voltou a mencionar que apresentou 10 condições a Luís Montenegro para que sejam possíveis as negociações após as eleições legislativas de 10 de março, no caso de uma vitória à direita.

No entanto, durante o Debate da Rádio desta segunda-feira de manhã, voltou a surgir uma barreira sobre a Segurança Social: a IL defende uma privatização, o líder do PSD não pretende alterar o sistema. Sobre a questão, Rui Rocha diz apenas que é “algo que teremos que falar [com Montenegro]”.