Chegada ao Debate da Rádio.. Rui Rocha quer debater temas como a justiça e a defesa

O líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, espera que o debate das rádios permita debater temas que ainda não foram abordados, como a justiça ou a defesa.

“Eu creio que os temas da justiça ainda não estão suficientemente debatidos, os temas da defesa são temas também que carecem ainda de algum tipo de discussão, porque não foi possível nos outros debates fazê-lo”, disse Rui Rocha.

Por isso, o líder da IL espera que o debate “seja um misto de explicação e apresentação de propostas que já foram mais debatidas com temas que ainda não foram suficientemente abordados”.

O debate é emitido às 10h00, em simultâneo, pela Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador. O líder do Chega, André Ventura, vai estar ausente. O partido argumenta que não foi permitida a participação no debate radiofónico a partir do Porto.