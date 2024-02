Chegada ao Debate da Rádio. Raimundo espera que debate responda às necessidades das pessoas

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, espera que o debate das rádios sirva para debater temas importantes para a vida das pessoas.

“O que faz sentido é aproveitar este espaço que vamos ter para responder às necessidades das pessoas. Isso é que é importante: os salários, a saúde, a habitação, os direitos dos pais e das crianças”, disse Paulo Raimundo à chegada às instalações da RTP.

O debate é emitido às 10h00, em simultâneo, pela Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador. O líder do Chega, André Ventura, vai estar ausente. O partido argumenta que não foi permitida a participação no debate radiofónico a partir do Porto.