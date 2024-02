Chegada ao Debate da Rádio. Mortágua quer debater temas como a cultura

A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, considera que é bom haver mais um debate para esclarecer os indecisos e abordar temas que não foram abordados nos restantes debates, como por exemplo a cultura.

À chegada às instalações da RTP para o debate das rádios que vai começar às 10h00, Mariana Mortágua disse que “os debates têm-se centrado em questões essenciais, certamente, mas há outros temas, como a cultura, que não tem merecido ainda muito muita atenção nos debates”.

“Há sempre matéria para debater e com tantos indecisos, é bom que as pessoas fiquem esclarecidas sobre o que é que cada partido pensa”, acrescentou a líder bloquista.

O debate é emitido às 10h00, em simultâneo, pela Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador. O líder do Chega, André Ventura, vai estar ausente. O partido argumenta que não foi permitida a participação no debate radiofónico a partir do Porto.