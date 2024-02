BE acusa Chega de querer abrir "janela da imigração clandestina"

Veja também:

Mariana Mortágua acusa a extrema-direita de querer fechar a portas aos imigrantes para lhes cortar nos direitos.

Em Évora, num comício realizado esta segunda-feira, com cerca de uma centena de militantes, a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) criticou, também, o atual modelo de desenvolvimento assente na produção agrícola intensiva que vive à custa do abuso de trabalhadores, a maioria imigrante.

“Querem fechar-lhes a porta da imigração legal para que entrem pela janela da imigração clandestina, porque aí não têm direitos, não podem reivindicar salários, não têm como fazer a sua vida”, acusou a deputada, referindo-se ao Chega que propõe no seu programa eleitoral o controlo por quotas da imigração no país.

“Quando nos dizem que querem fechar fronteiras, estão, de facto, a dizer que querem que entrem sempre mais imigrantes, mas sempre com menos direitos”, acrescentou.