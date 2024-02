Montenegro promete mudança mas avisa que "vai demorar algum tempo a chegar à vida" dos portugueses

O presidente do PSD, Luís Montenegro, está tão confiante numa vitória que avisa desde já que algumas das mudanças que quer fazer quando chegar ao governo vão demorar algum tempo até serem sentidas pelos portugueses.

No comício deste domingo em Vila Real, o líder da AD garante que ao contrário dos adversários a coligação é uma aposta segura.

“Nós somos a mudança segura. Nós não somos uma aventura. Nós não prometemos aquilo que não podemos cumprir. Nós sabemos muito bem aquilo que é necessário fazer em Portugal e é muito. E é preciso dizer aos portugueses que não vai ser de um dia para o outro e é preciso dizer aos portugueses que nós vamos ter de implementar uma cultura de transformação, de mudança, de ambição, mas que alguns resultados vão demorar algum tempo a chegar à vida concreta das pessoas, mas vão chegar”, disse Montenegro.

Depois de ter estado em Mirandela e num almoço na Maia, no comício de Vila Real, a terra natal de Passos Coelho, Luis Montenegro voltou a prometer que não reduz pensões e até vai aumentar.

“Nós não vamos de maneira nenhuma cortar um cêntimo que seja na pensão e na reforma de quem quer que seja de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós vamos atualizar as pensões todos os anos, de acordo no mínimo, com aquilo que está na lei, que é a taxa de inflação”, rematou o líder do PSD.