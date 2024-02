Legislativas 2024. Debate da Rádio marca início do período oficial da campanha

O Debate da Rádio é o último entre os candidatos dos partidos com assento parlamentar e está marcado para as 10h00 de segunda-feira.

Os oito líderes voltam a esgrimir argumentos nas rádios Renascença, TSF, Antena 1 e Observador.

O debate terá também transmissão vídeo. A duração prevista é de duas horas.

O Debate da Rádio tem lugar já no período oficial da campanha eleitoral, que arrancou este domingo, e já com mais de três meses de intensa disputa do espaço público.

Nesta altura, todas as sondagens apontam para números consideráveis de eleitores indecisos, na casa dos 15 a 20 por cento.

A corrida eleitoral em curso é desde já marcada por muitas dúvidas, nomeadamente sobre a questão da governabilidade do país, e coloca em confronto dois blocos ideológicos.

No debate estarão os dirigentes máximos de PS, Pedro Nuno Santos, PSD, Luís Montenegro, Chega, André Ventura, Iniciativa Liberal, Rui Rocha, PCP, Paulo Raimundo, Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, Livre, Rui Tavares, e PAN, Inês Sousa Real.

Na moderação estarão os jornalistas Susana Madureira Martins, da Renascença, Natália Carvalho, da Antena 1, Judite Meneses e Sousa, da TSF, e Rui Pedro Antunes, da Rádio Observador.

O Debate da Rádio decorrerá nas instalações da RTP, na Rua Conselheiro Emídio Navarro, em Lisboa.