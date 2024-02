Educação. IL dá nota seis ao estado da escola pública

Numa intervenção depois do almoço, o líder da Iniciativa Liberal realçou que os planos de recuperação do PS não funcionaram fazendo referência ao secretário-geral socialista: “Não funcionaram Pedro!”.

Rui Rocha acredita que se está a “condicionar o futuro das gerações com os oito anos de governação socialista” e enumera as razões: “[Há] milhares de alunos sem professores a uma disciplina, maus resultados nas avaliações internacionais, como o PISA, e milhares de professores desmotivados”.

A liberdade de escolha entre ensino público e privado é a medida mais vincada para a área da educação, uma vez que os liberais acreditam que só o investimento no sector pode ajudar ao elevador social. Estas foram as ideias mais fortes num almoço que juntou vários membros do partido, em Palmela, inclusive o antigo líder da IL, João Cotrim Figueiredo.

O presidente dos liberais acredita que o problema da falta de vagas nas creches se resolve com um vale de 480 euros para que as famílias possam escolher entre matricular as crianças em instituições sociais ou privadas.

A visita de cerca de uma hora a uma escola que sonha com melhores condições foi o toque de partida para as semanas de campanha.

Nos períodos de silêncio, os olhos estavam postos na escola que parece que parou no tempo, mesmo estando a menos de uma hora da capital, Lisboa. As janelas estreitas nas paredes azuis e brancas marcam o edifício. Há ainda algumas árvores, mas poucos espaços verdes e dois barracões de madeira.

Mesmo sendo domingo e consequentemente tendo os portões fechados, Rui Rocha optou por começar o caminho para as eleições do lado de fora da Escola Básica 2,3 de Azeitão, mas não estava sozinho. Ao seu lado direito, pelo passeio caminhou sempre Fernando Morgado - presidente da Associação de Pais.

A ambição renovada de chegar aos 12 deputados

O primeiro de 13 dias de campanha terminou com uma visita ao Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, em Évora. O presidente da Iniciativa Liberal aproveitou a ocasião para mencionar a ambição de eleger 12 deputados, com a estratégia para uma campanha “com dias temáticos, desde saúde, inflação, habitação e educação e por uma campanha alegre”, complementa o líder dos liberais.

Nas declarações aos jornalistas, ainda houve tempo para responder a Pero Nuno Santos que afirmou que votar na direita é uma lotaria. Rui Rocha ripostou e considera que “votar no socialismo é votar no mesmo e que é importante dizer a Pedro Nuno Santos que quase metade dos governos na Europa são integrados por partidos liberais, [são] soluções testadas. Enquanto, que apostar nos socialistas é uma aposta perdida, de perda de tempo, de soluções e de jovens “, rematou.

Rios de dinheiro na IL? Negociações de governo secretas?

Durante um almoço comício do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, no sábado, falou em rios de dinheiro na Iniciativa Liberal, dizendo que o partido de Rui Rocha recebeu financiamento diretamente do presidente da EDP.

O líder da Iniciativa Liberal diz que se trata de uma “imputação falsa” e defende que o partido é transparente. “O financiamento partidário tem legislação própria e é auditado, não há mais nada a dizer”, afirma.