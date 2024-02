Campanha da AD em Mirandela. De abraço com o "braço direito" de Rui Rio

O líder do PSD e da AD, Luís Montenegro, percorreu em passo apressado a rua principal de Mirandela.

Num café da cidade, o líder da AD escutou o apelo de de um professor de Matemática: mais do que a questão do tempo de sreviço, o que é importante é a exigência e o regresso dos exames. O programa da AD fala apenas em provas de aferição no final de cada ciclo de ensino.

O candidato social-democrata quis dar espaço a José Silvano, o ex-autarca de Mirandela que foi secretário-geral do PSD na liderança de Rui Rio.