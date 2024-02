André Ventura falha debate da rádio por estar "no Norte do país"

O presidente do Chega, André Ventura, vai falhar o debate da rádio (Renascença, Antena 1, Rádio Observador e TSF), que decorre esta segunda-feira e junta todos os restantes partidos com representação parlamentar.

Numa nota enviada aos jornalistas durante a tarde deste domingo, fonte oficial do partido justifica a ausência com o facto de André Ventura se encontrar "no norte do país" e acrescenta que tentou participar à distância, mas que isso não foi permitido.

"O Presidente do CHEGA não estará presente no debate das rádios porque se encontra no norte do país. Pedimos para que fosse possível entrar em direto a partir dos estúdios no Porto e não nos foi permitido", pode ler-se numa nota enviada pelo partido.

Rádios justificam com impossibilidade técnica e logística



Numa resposta conjunta a este comunicado do Chega, os diretores de informação das quatro rádios explicam que a participação à distância seria impossível por "motivos técnicos e logísticos" e revelam que renovaram o convite a André Ventura.

As quatro direções editoriais (Renascença, Antena 1, Rádio Observador e TSF) garantem que desde que foi feito esse novo convite, o Chega não voltou a responder e afirmam que só souberam oficialmente da ausência de André Ventura através deste comunicado do Chega enviado aos jornalistas.

O debate das rádios vai acontecer esta segunda-feira, entre as 10h e as 12h, e será transmitida pela Renascença, Antena 1, Rádio Observador e TSF.