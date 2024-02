AD recupera liderança na Sondagem das Sondagem, mas empate técnico mantém-se

Clique aqui para explorar a Sondagem das Sondagens



Duas novas sondagens trazem uma nova mudança na Sondagem das Sondagens. A AD recuperou a liderança do agregador das sondagens da Renascença, registando a maior subida desde que a coligação foi formada graças à sondagem Público/RTP publicada esta sexta-feira. Antes, a primeira sondagem TVI/CNN Portugal, publicada também esta sexta, resultava num empate entre AD e PS.

Agora, a AD acumula 30,5% no agregador da Renascença, enquanto o PS desceu muito ligeiramente e teria 28,6% dos votos se as eleições fossem este sábado. Apesar da diferença maior, o empate técnico continua.

Com a margem de erro da Sondagem das Sondagens, o PS tem, no máximo, 30,2% dos votos e, no mínimo, 27,1%. Já a coligação entre PSD, CDS e PPM, pode atingir, segundo a estimativa do modelo da Renascença, um máximo de 32,1% dos votos, sendo o mínimo de 28,9%.

O Chega está abaixo do ponto alto que atingiu no início do mês, mas continua isolado no terceiro lugar, com uma estimativa de 18%. Face ao início da semana, a queda é de 0,2 pontos.

Mais atrás, a IL (5,6%) está à frente do Bloco de Esquerda. O BE (4,5%) perdeu 0,9 pontos graças às duas sondagens publicadas esta sexta-feira.

O Livre continua a ganhar espaço, e subiu para 2,9%. A CDU (1,5%) perdeu 1 ponto e o PAN (1,4%) perdeu 0,6, dando ainda mais expressão ao afastamento do partido de Rui Tavares.