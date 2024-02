No início do debate entre partidos com assento parlamentar, em direto na RTP, um ativista climático invadiu o estúdio durante alguns segundos.

O homem foi retirado por um assistente da RTP.

Pouco depois continuaram a ouvir-se gritos e foram atirados balões de tinta contra os vidros do estúdio improvisado na NOVA SBE.

[em atualização]