​Pedro Nuno Santos sente-se "desobrigado" de viabilizar Governo AD

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, sente-se “desobrigado” de viabilizar um governo minoritário liderado pelo PSD, depois do silêncio do líder social-democrata Luís Montenegro sobre o que fará no dia a seguir às eleições legislativas de 10 de março.



Há dois dias, no debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos disse que viabilizaria um Governo de maioria relativa da Aliança Democrática (AD), mas declara-se agora desobrigado a fazê-lo, porque o líder do PSD ainda não garantiu posição idêntica perante um eventual governo do PS, sem maioria.

“Já são dois dias depois do debate e Luís Montenegro continua sem dizer o que fará perante um Governo do PS e acho que essa resposta impõe-se. O PSD não está disponível para garantir ao PS aquilo que o PS garantiu, por isso, nós sentimo-nos desobrigados”, declarou Pedro Nuno Santos.

Está desobrigado a viabilizar um Governo minoritário da AD? “Não podemos exigir ao PS que garanta aquilo que o PSD não está disponível para garantir e que é algo tão simples, o que levanta uma questão: o que é que isso significa sobre potenciais alianças que o PSD quer construir”, respondeu o líder socialista.

Sobre alianças pós-eleitorais, desta vez o líder do PS deixa claro que, se conseguir um apoio maioritário à esquerda, seguirá a receita da “Geringonça”, que ajudou a preparar quando foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

"Fui secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, entre 2015 e 2019, essa pergunta está mais do que respondida pela prática política do PS nos últimos oito anos. Fui secretário de Estado de um Governo que foi constituído nessas condições", declarou Pedro Nuno Santos.