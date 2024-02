​Pedro Nuno Santos sente-se "desobrigado" de viabilizar Governo AD, mas mantém o que disse

Veja também:

O secretário-geral do PS começou esta quarta-feira por dizer que se sente “desobrigado” de viabilizar um eventual Governo minoritário do PSD. Mais tarde, Pedro Nuno Santos esclareceu que exige “reciprocidade” e mantém a posição de não votar favoravelmente uma moção de rejeição a um executivo liderado por Luís Montenegro.

À entrada para um congresso da CIP, no Porto, o líder socialista começou por afirmar que se sentia “desobrigado” de viabilizar um executivo da Aliança Democrática (AD), a coligação PSD/CDS/PPM, depois do silêncio do líder social-democrata Luís Montenegro sobre o que fará no dia a seguir às eleições legislativas de 10 de março.



Há dois dias, no debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos disse que viabilizaria um Governo de maioria relativa da Aliança Democrática (AD), mas declara-se agora desobrigado a fazê-lo, porque o líder do PSD ainda não garantiu posição idêntica perante um eventual governo do PS, sem maioria.

“Já são dois dias depois do debate e Luís Montenegro continua sem dizer o que fará perante um Governo do PS e acho que essa resposta impõe-se. O PSD não está disponível para garantir ao PS aquilo que o PS garantiu, por isso, nós sentimo-nos desobrigados”, declarou Pedro Nuno Santos.

Está desobrigado a viabilizar um Governo minoritário da AD? “Não podemos exigir ao PS que garanta aquilo que o PSD não está disponível para garantir e que é algo tão simples, o que levanta uma questão: o que é que isso significa sobre potenciais alianças que o PSD quer construir”, respondeu o líder socialista.

Depois destas primeiras declarações, Pedro Nuno Santos voltou a falar com os jornalistas à saída do Congresso da CIP para esclarecer o que queria dizer: “Fui mal interpretado. Aquilo que eu disse, não retiro, mas exigimos reciprocidade. O único repto que eu quero continuar a lançar ao PSD é reciprocidade. Não apresentaremos nem viabilizaremos nenhuma moção de rejeição, se o Partido Socialista não ganhar ou não tiver uma maioria para apresentar”, garantiu.