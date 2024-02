Montenegro "vislumbra" vitória e critica "piruetas" de Pedro Nuno Santos

Veja também:

O presidente do PSD, Luís Montenegro, "vislumbra" a vitória nas eleições legislativas de 10 de março e critica as "piruetas" do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

Ainda não foi desta que o líder do PSD quebrou o tabu. Luís Montenegro não disse ainda se estaria disposto a viabilizar um Governo minoritário do PS, se perder as eleições, cenário que não está na sua cabeça.

“Fragilizado porquê? Quer que eu fale de cenários de derrota que eu não vislumbro no meu horizonte. Não estamos a falar de um cenário de derrota da AD, eu não tenho esse cenário na cabeça. Não é arrogância, é o que me move”, respondeu Luís Montenegro aos jornalistas, à margem de um Congresso da CIP, no Porto.

Já quanto ao anúncio de Pedro Nuno Santos, de que viabilizará um eventual Governo minoritário da AD, Luís Montenegro diz que já são muitas as “piruetas” do líder socialista.

“Na semana passada, o Dr. Pedro Nuno Santos entendia que o PS não devia viabilizar um Governo da AD. Na segunda-feira, deu uma pirueta, e disse que estava disponível para viabilizar um Governo da AD se perdesse as eleições. Ontem, deu uma segunda pirueta dizendo que governaria se ganhasse as eleições ou se tivesse uma maioria com os seus parceiros da esquerda. É muito difícil comentar as piruetas do Dr. Pedro Nuno Santos, porque ele é muito rápido a tomar uma decisão.”