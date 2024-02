"Legislação a quente de casos mediáticos gera muita instabilidade"

Que desafios Portugal enfrenta? Para responder a esta pergunta em tempo de eleições legislativas, a Renascença fez uma série de entrevistas temáticas, onde se inclui a atual entrevista a Inês Quadros, sobre justiça.

Veja aqui as restantes entrevistas:

Todos devem ter acesso à Justiça. Esta é uma ideia consensual, defende Inês Quadros, vice-presidente da Associação dos Juristas Católicos. No entanto, recorda que nem sempre isso acontece e, portanto, é preciso garantir que a defesa oficiosa é exercida com empenho, para que não haja prejuízo de defesa das pessoas que não podem pagá-la.

Quanto a alterações legislativas, defende que não devem ser feitas ao sabor dos casos mediáticos e devem ir acompanhando aquilo que é a perceção da sociedade acerca do que é justo ou injusto.



A Justiça tem entrado muito nesta campanha para as legislativas a reboque de casos mediáticos que têm surgido ligados à classe política. Esta é a melhor forma de olhar para este setor?

Parece-me que é preciso que as alterações legislativas, que são necessárias e isso é consensual entre todos os partidos, não sejam determinadas por casos concretos, todos esses casos têm especificidades e alguns são muito complicados. De cada um dos casos, não se deve retirar aquilo que deve ser a reflexão sobre uma política estável de justiça, que apele à confiança dos cidadãos e que crie a perceção, de facto, que a justiça se cumpre. Portanto, uma alteração legislativa feita a pretexto de casos mediáticos gera sempre muita instabilidade legislativa. Aquilo que já faz sentido num determinado momento pode deixar de fazer sentido num outro momento e em função dos outros casos. E, portanto, penso que o que é relevante é que haja um consenso alargado o que precisa ser melhorado.

O maior problema será aquele que tem vindo a público, o debate sobre o enriquecimento ilícito e a corrupção?

Esses são problemas relevantes e as alterações legislativas têm de ir acompanhando aquilo que é a perceção da sociedade acerca do que é justo ou injusto. Evidentemente que são questões que são muito atuais e relevantes, mas não me parece que passe necessariamente por uma alteração legislativa constante, no fundo é implementar aquilo que já existe. Nem tudo passa necessariamente por alterar a lei, seguindo no fundo, aquilo que são as emoções do momento, passa antes por alguma estabilidade legislativa.

O que lhe parece que vai faltando, tanto no debate como nos programas dos partidos nesta área da Justiça?

Os programas dos partidos assentam muito em questões que são relevantes. Por um lado, a questão da morosidade da justiça. Por outro lado, a simplificação dos processos. E são evidentemente objetivos que são positivos e, eu diria até, que poderiam constituir a base do consenso partidário.

Parece-se também importante não perder de vista quem são as partes no processo, reforçar aquilo que é o cuidado com os sujeitos processuais, com os arguidos e em particular, a atenção com os mais frágeis e os mais pobres, aqueles que têm maior dificuldade em aceder a justiça e têm menos meios. Falta identificar quais são as medidas que podem cumprir este papel e contribuir para corrigir desigualdades e permitir o acesso à justiça a todos.

Falta nos programas esclarecer melhor aquilo que, por exemplo, alguns dizem que é a aposta na reintegração e ressocialização de reclusos, aposta no trabalho comunitário, a necessidade de um parque penitenciário com condições mais dignas. São chavões que vão surgindo e que precisam de mais ideias concretas?

Falta também essa dimensão, parece-me que sim. Haveria que apostar, de facto, numa reabilitação dos arguidos, dos condenados pela prática de crimes, para que como diz o Papa Francisco, nunca lhes seja retirado o direito à esperança. No fundo, que possam vir a reintegrar a sociedade e o façam de forma digna. Isso vale não só para o período em que estão presos, como também pela possibilidade de virem depois a serem inteiramente reabilitados socialmente e, portanto, poderem reiniciar a sua vida e integrar-se plenamente na sociedade, trabalhando, contribuindo, como todas as outras pessoas, para a sociedade.

Considera que no fundo há uma maior concentração de ideias na punição e no crime do que nesta questão da reabilitação e daquilo que acontecerá à pessoa depois?

Sim, daquilo que me pareceu numa leitura dos programas eleitorais, falava-se muito da organização judiciária, alterações legislativas em matéria de processo. Fala-se também, nalguns casos, das penas do agravamento das penas para determinados crimes. Mas, de facto, fala-se menos talvez desta dimensão da reintegração que é uma componente essencial não só para a prevenção específica de futuros crimes, como também para uma sociedade que assenta na esperança e na possibilidade de reabilitação de todas as pessoas, tal como diz o Papa Francisco não matar a esperança. Isso é uma dimensão que deveria ser assumida de forma prioritária também nos programas eleitorais.